У січні Львівщина прийматиме Кубок світу із лижних гонок та біатлону

Кубок світу загалом виборюватимуть близько 220 учасників із 19 країн

Про це повідомляють в управлінні фізичної культури та спорту ЛОДА.

Упродовж 12 – 20 січня вперше в історії України, на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України у с. Яворів Турківського району, відбудуться змагання найвищого світового рівня – Кубок світу Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону. Розпорядження про підготовку та проведення цих світових змагань сьогодні, 5 січня, підписав голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Кубок світу загалом виборюватимуть близько 220 учасників із 19 країн, зокрема Великобританії, Бразилії, Італії, Японії, Франції, Хорватії, Китаю, Німеччини, Нідерландів, Швеціі, Швейцарії, Фінляндії, Австрії.

Змагання відбуватимуться на трасах для лижних гонок та біатлону, починаючи з 13 та включно до 20 січня 2017 року.

Зазначимо, що усі етапи змагань транслюватимуться у прямому ефірі на Першому національному телеканалі та у мережі Інтернет.