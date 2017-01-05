У Рудках за кошти ДФРР реконструювали школу

У с. Рудки за кошти державного фонду регіонального розвитку завершили реконструкцію СЗШ І-ІІІ ступеня ім. В. Жеребного. На ремонт навчального закладу з державного фонду регіонального розвитку виділили 1 315 тис. грн, з місцевого бюджету – 140 тис. грн; кошти партнерів склали 3,882 тис. грн. За ці кошти замінили вікна, склоблоки у спортзалі та двері.

Про це повідомив директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів.

“Поганий стан будівлі школи, якій виповнилось 30 років, був однією з найгостріших проблем міста Рудки. Зокрема, застарілі віконні та дверні конструкції шкільного закладу та скляні склоблоки у спортивному залі, які тріскають, не дозволяли утримувати тепло в приміщеннях в осінньо-зимовий період, – розповів Роман Филипів. – Успішна реалізація проекту подовжила термін експлуатації будівлі, створила кращі умови для навчання та занять учнів спортом, проведення загальношкільних культурних заходів”.