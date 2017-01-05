У Рава-Руському лісгоспі невдовзі запрацює сучасна деревообробна лінія

До кінця січня у ДП «Рава-Руське ЛГ» запрацює сучасна лінія із випуску обрізних хвойних пиломатеріалів. Обладнання фірми «Акемсан» (Туреччина) вартістю 8 млн. грн. закупили торік у грудні. За місяць за умови однозмінної роботи нова лінія зможе випилювати приблизно 1000 кубометрів обрізних матеріалів.

Про це повідомив начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека.

«Введення в експлуатацію цього обладнання дасть можливість, насамперед, покращити якість продукції, підвищити продуктивність праці бригад, наростити об’єми випуску. Це дозволить підприємству вийти на нові ринки і стати конкурентоспроможним», – зазначив Анатолій Дейнека.

За його словами, монтажні роботи ведуть спеціалісти фірми «Акемсан». Більша частина деревообробного обладнання уже змонтована. Зараз обладнання підключають до електромережі та налагоджують роботу станків.

З 10 січня монтуватимуть конвеєри для автоматизованої подачі сировини та пиломатеріалів до відповідного обладнання.

Усі монтажні роботи планують завершити до 25 січня.