У Львові відбудеться Зимова школа лідерства для студентів-переселенців 

10-14 січня у Львові для 25 студентів старших курсів факультетів суспільних та гуманітарних наук з регіону Донбасу та Криму, а також університетів, переміщених із зони АТО, відбудеться Зимова школа лідерства.

Школа лідерства відбудеться в Інституті лідерства та управління Українського католицького університету задля підтримки громадських ініціатив молоді Донбасу та Криму.

В рамках Школи відбудуться лекції провідних дослідників та викладачів України та США, громадських діячів та політиків, серед яких Ярослав Грицак, Мирослав Маринович, Ганна Гопко, Олега Яськіва, та багато інших.

Теми школи: міжнародна політика та безпека; дипломатія; культура та історія; соціальне підприємництво; ефективні комунікації; проектний менеджмент.