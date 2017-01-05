У Львові зловили кишенькового злодія

Працівники Галицького відділу поліції викрили зловмисника, який у маршрутному таксі викрав у пасажирки мобільний телефон

У Галицький відділ поліції 4 січня близько 19.00 із заявою про крадіжку звернулась 25-річна мешканка міста Винники. Жінка повідомила, що коли їхала в маршрутному таксі №53, із кишені її куртки було викрадено мобільний телефон «Леново» вартістю три тисячі гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 36-річний львів’янин. Речовий доказ (викрадений телефон) поліцейські у зловмисника вилучили та повернули власниці.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів, проводяться слідчі дії.