У Львові різдвяний вертеп збиратиме кошти на порятунок життя 10-річного хлопчика

7-8 січня Громадська організація «Меморіал», ходитиме з різдвяним вертепом із метою збору коштів для десятирічного Богданчика Реванчука

У хлопчика виявили пухлину стовбура мозку. На жаль, в Україні немає технологій належного рівня для оперування такого характеру.

З’явилася надія на проведення операції в Німеччині, проте необхідна сума для лікування –100 тисяч євро. Кожна Ваша пожертва збільшить шанси на одужання Богданчика.

Для меценатів, які хочуть запросити вертеп ГО «Меморіал», – телефон: 098 698 8010, Роман Гунда, голова правління ГО «Меморіал»

Банківські реквізити :

Рахунок валютний (EURO) Приватбанк (Ревакович Іванна Степанівна)

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Рахунок гривневий (грн) Приватбанк (Ревакович Іванна Степанівна)

5168 7573 1570 7374

Рахунок валютний (USA) Ощадбанк (Ревакович Іванна Степанівна)

2625 5000 1449 56 (код Swift COSBUAUKLVI)

Контактні дані:

Ревакович Володимир: +380962152421 (Батько)

Гусяк Степан: +380970309463 (Дідусь)