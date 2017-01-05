У Львівській області із заметів витягнули 8 автомобілів, на Закарпатті – вже 87 (ФОТО)

Рух вантажівок дорогами Закарпатської області обмежено

Станом на восьму годину ранку сьогодні, 5 січня, на перевалах Закарпатської області, за інформацією Укравтодору, рух великовагового транспорту залишається обмеженим. Транспорт направляють до місць тимчасового відстою транзитного транспорту. Рух легкових автомобілів забезпечено. Рятувальники відбуксирували 87 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах Закарпатської області. Робота з буксирування транспортних засобів триває. Для буксирування від ДСНС залучено 15 одиниць техніки та 50 рятувальників.

Електропостачання в усіх населених пунктах забезпечено.

Наслідки сходження лавин на проїжджу частину автодороги місцевого значення між населеними пунктами Широкий Луг – Нересниця, Тячівського району та на автодорогу місцевого значення між населеними пунктами с.Красна та смт.Усть-Чорна в ур.Печейда Тячівського району ліквідовано.

Над ліквідацією наслідків сходження лавини на автодорогу місцевого значення Колочава-Хуст між населеними пунктами с.Вільшани, Хустського району та с. Мерешор Міжгірського району працюють рятувальники державного пожежно-рятувального поста с. Колочава та 2 одиниці снігоочисної техніки Міжгірського та Хустського райавтодору.

На території Львівської області рятувальники витягнули зі снігових заметів 8 великовантажних автомобілів, встановлено й обладнано стаціонарний пункт обігріву, створено два пересувні пункти обігріву.

Станом на 5 січня на території Івано-Франківської області в напрямку Закарпатської області (Вишківський та Яблуницький перевали) забезпечено проїзд транспортних засобів. За інформацією Укравтодору, дороги – у стані, придатному для проїзду.

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні, 5 січня, у зв’язку з очікуваними сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області й у високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очікується значний (III) рiвень лавинної небезпеки. У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

5 січня у західних, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. На дорогах країни – ожеледиця.