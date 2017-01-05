У ЛОДА розробили єдину базу капітальних вкладень в області

Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації розробив єдину базу капітальних вкладень в області за період 2011-2015 років.

Про це повідомила начальник управління аналізу та стратегічного планування департаменту економічної політики Львівської ОДА Валентина Москаленко.

За її словами, у каталозі можна ознайомитись з інформацією про об’єкти будівництва, про те, скільки бюджетних грошей використано, а також з даними про замовника та розпорядника коштів і з фото їх первинного та сучасного стану.

Також користувач зможе відфільтрувати інформацію в розрізі міст, районів, галузей тощо.

Переглянути єдину базу можна за посиланням: https://airtable.com/shrPOquz6DRsqNWRy/tbl5fsFr8zKIq2gI3

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