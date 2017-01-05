У Києві затримали ще одного чиновника-хабарника (фото)

Поліція затримала на хабарі керівника відділу експертного центру

Чоловік вимагав 50 тисяч гривень від представника товариства за надання експертного висновку на проведення санітарних порубок лісу. Затримали його оперативники Департаменту захисту економіки, Управління захисту економіки в Дніпропетровській області спільно з прокуратурою міста Києва.

Начальника відділу експертного центру затримали у службовому кабінеті державного підприємства, коли він одержував неправомірну вигоду.

Експертний висновок, який за неправомірну винагороду мав надати керівник, надає право проводити санітарні й інші порубки дерев у лісосмугах, паркових і лісних зонах та підтверджує відповідність та необхідність зазначених робіт.

Кошти отримували у два етапи. Правоохоронці задокументували перший факт вимагання та одержання посадовцем хабара у сумі 5 тисяч гривень. Експерта затримали «на гарячому» під час отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 45 тисяч гривень.

Як повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України, за цим фактом прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правопорушника затримано та повідомлено йому про підозру. Зловмиснику загрожує до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення додаткових фактів отримання неправомірної вигоди.