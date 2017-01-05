У Червонограді на хабарі затримали інспектора дорожньої поліції (ФОТО)

Інспектора дорожнього нагляду Червоноградского відділу поліції Львівщини затримали на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Про це інформує Служба безпеки України.

Здирник вимагав від місцевого мешканця сім тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Співробітники спецслужби затримали поліцейського в центрі Червонограда під час отримання грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.