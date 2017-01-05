У Буському районі мало не згоріла вантажівка

Рятувальники ліквідували пожежу у вантажному автомобілі

4 січня о 07:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у вантажному автомобілі «DAF», що сталася на трасі Київ-Чоп поблизу селища Олесько Буського району.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, на місце події скерували пожежно-рятувальний підрозділ ДПРП-44 селища Олесько. Завдяки оперативним та кваліфікованим діям вогнеборці ліквідували займання, врятувавши автомобіль від повного згорання. Пожежу локалізували о 08:05 та повністю ліквідували о 08:12. Вогонь устиг знищити колесо, брезент і частково обладнання автомобіля.

Причину займання з’ясовують. Постраждалих на місці події немає.