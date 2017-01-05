У Берліні затримали нового підозрюваного у справі про напад на ярмарок

Поліція Берліна затримала 26-річного вихідця з Тунісу, якого підозрюють у причетності до нападу на різдвяний ярмарок 19 грудня

Про це повідомляє Українська правда.

За словами представника прокуратури Німеччини, затриманий був знайомий з основним підозрюваним і безпосереднім виконавцем нападу Анісом Амрі, і напередодні вони разом вечеряли в одному з ресторанів Берліна.

Повідомляється, що в будинку затриманого провели обшук. Його ім’я влада не називає.

Як відомо, 23 грудня міланська поліція застрелила Аніса Амрі, якого вважають виконавцем теракту на різдвяному ярмарку в Берліні. Його посвідчення особи було знайдено в кабіні вантажівки, а відбитки пальців виявилися ідентичні тим, що знайшли на кермі.

Пізніше повідомлялося, що поліція затримала ймовірного спільника Амрі 40-річного вихідця з Тунісу, що проживає в Берліні. 29 грудня його звільнили.

Нагадаємо, в результаті наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні увечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще 49 осіб отримали поранення.