Торік швидкісні поїзди вивезли 160 поранених бійців із зони АТО

Уже понад рік швидкісний поїзд № 733/734 Красноармійськ – Київ регулярно перевозить поранених учасників АТО з Красноармійська до Дніпропетровська. За цей час перевезено 160 бійців та 58 медиків для їх супроводження. ПАТ «Укрзалізниця» здійснює такі перевезення за власний кошт.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Між Красноармійськом і Дніпропетровськом – понад 200 км. Поїзд долає цю відстань за 2 години 15 хвилин, що дозволяє оперативно перевозити людей, які потребують якнайшвидшої медичної допомоги.

ПАТ «Укрзалізниця» не залишається осторонь подій, що відбуваються в державі, та всебічно сприяє своєчасним перевезенням українських військових залізничним транспортом.

Нагадаємо, від початку протистояння на сході України до лав ЗСУ було мобілізовано близько 3,6 тисяч залізничників. Вони разом з іншими бійцями відстоювали незалежність і територіальну цілісність держави. Наразі понад 2,2 тисячі залізничників уже повернулися з АТО на постійне місце роботи. Інші мобілізовані працівники ПАТ «Укрзалізниця» продовжують проходити військову службу.