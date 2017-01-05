Спійманий на хабарі посадовець ДМС постане перед судом

Завершено розслідування стосовно посадової особи ДМС України у Львівській області за одержання 2 тис доларів США неправомірної вигоди

Прокуратура Львівської області завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно службовця управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного управління державної міграційної служби України у Львівській області. Про це інформує прес-служба прокуратури.

Нагадаємо, 14 вересня 2016 року чиновника було затримано на гарячому під час одержання неправомірної вигоди у сумі 2 тис. доларів США. Таку суму службовець одержав від громадянина Грузії за вплив на посадових осіб ДМС у Львівській області щодо невжиття заходів до його депортації.

Галицький районний суд м. Львова відсторонив обвинуваченого від займаної посади та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 87 тисяч гривень.

Прокуратура кваліфікувала дії посадової особи ДМС України у Львівській області за ч. 2 ст.369-2 КК України: пропозиція та обіцянка здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за неправомірну вигоду для себе, а також одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Покарання за цей злочин передбачає штраф від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.