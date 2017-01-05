Кожен із нас завжди по-особливому, з радістю, трепетом і надією чекає на Різдво

Файне радіо FM Галичина теж довго чекало цього часу!

Плекаючи традиції та з вірою у добро і силу святкового періоду ми влаштовуємо феєричну презентацію – «Різдвяні історії від радіо FM Галичина».

Ми розповімо Вам 5 наших історій про вічне. Історії про дружбу, кохання, патріотизм, родинні цінності та командний дух. Це те, чим живе файне радіо. Історії, які завжди актуальні, історії, які представимо очима та розумінням дітей, адже так вони найбільш справжні.

Всі історії несуть певну магічність, оскільки відбуваються у Різдвяну ніч – час коли дива трапляються з усіма, хто у них вірить.

Над створенням сценарію до нашої презентації працювала Олеся Галканова – виконавчий продюсер фільму «Жива», PR- менеджер театру ім. М. Заньковецької.

Музичну атмосферу дійства будуть створювати: гурти Jorij Kloc, Wshystko, дует Anni.

Дійовими особами Ви побачите усіх працівників радіо FM Галичина. З колядою та різдвяними віншуваннями всі разом проведемо вечір з файним настроєм у родинному колі.

Оскільки з давніх-давен різдвяна пора асоціюється з казковістю і овіяна очікуванням дива, то радіо FM Галичина прагне поєднати представлення своєї команди із здійсненням маленького чуда для Андрійка Яворського із Самбора.

Об’єднавши наші та Ваші зусилля ми можемо створити диво – допомогти Андрійкові почути! Бо за свої 5 місяців життя він ще не чув ані звуку. Його діагноз – глухота IV ступеня .

Віримо у можливість щасливого майбутнього і в те, що на Різдво дива трапляються разом з радіо FM Галичина!

Вхід – за запрошеннями, інформацію про отримання яких можете дізнатися за тел.: ( 032) 254 61 86, (093) 76 90 131.

15 січня 2017

Готель Citadel Inn

Початок – о 17:00.