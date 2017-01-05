Прикордонники запобігли порушенням кордону в Шегинях, Краковці та Раві-Руській

Післяноворічна «естафета» затримань на державному кордоні триває

Сім’ю нелегальних мігрантів із Сирії та громадянина Туреччини затримали прикордонники відділу «Шегині» Мостиського загону, що на українсько-польському кордоні, – повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Сьогодні вранці дільничний інспектор прикордонної служби разом зі своїм помічником з числа місцевого громадського формування з охорони кордону затримали трьох громадяни Сирії – чоловіка, дружину та їхнього повнолітнього сина. Порушники спостерігали за прикордонним нарядом, а після того, як він закінчив охорону визначеної ділянки кордону, спробували перехитрити прикордонників. Однак потрапили в руки іншого прихованого прикордонного наряду – дільничного інспектора та його місцевого помічника.

Поряд із цим місцем через декілька хвилин випробовував долю ще й громадянин Туреччини. Охоронці кордону піймали чоловіка в той момент, коли він перелазив загороджувальний паркан на кордоні. Усі затримані мігранти розраховували в заметіль, не залишаючи слідів на снігу, обійти пункт пропуску та дістатися сусідньої Польщі.

Тривають оперативні заходи щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до організації їх спільної переправки через кордон. Наразі громадян затримано в адміністративному порядку з метою встановлення особи та подальшого притягнення до відповідальності за спробу порушення державного кордону України.

На сусідньому підрозділі охорони кордону у пункті пропуску «Краковець» прикордонники затримали громадянку України, яка в’їжджаючи в Україну, надала на паспортний контроль підроблений документ громадянина Болгарії. 43-річна жінка, мешканка Житомирської області, придбала за кордоном болгарський паспорт, інформаційну сторінку якого було підроблено та внесено її установчі дані. Сама вона вже деякий час працювала і проживала у Німеччині, де й залишила свій українські документи. За спробу порушення державного кордону України її також буде притягнено до адміністративної відповідальності згідно санкції статті 204-1 КУпАП.

Окрім того, вчора прикордонники відділу «Рава-Руська» Львівського загону за оперативною інформацією затримали на відстані кілометра до кордону чоловіка. Як згодом з’ясувалося, при собі порушник мав закордонний паспорт громадянина Алжиру. Також стало відомо, що певний час він проживав в одному з гуртожитків Києва як студент столичного навчального закладу і мав дозвіл на тимчасове проживання в Україні. Хлопець зізнався, що шукав кращої долі в одній з країн Євросоюзу. На горе-студента також було складено протокол за статтею 204-1 КУпАП.

Рішення про притягнення до відповідальності порушників державного кордону в подальшому ухвалюватиме суд.