Понад 5 000 га землі передадуть у власність учасникам АТО на Львівщині

Головне управління Держгеокадастру у Львівській області та органи місцевого самоврядування Львівської області оновили перелік земель, що можуть надати учасникам АТО. Загалом на території Львівської області зарезервовано 5161 га

Земельні ділянки можуть бути використані для будівництва та обслуговування житлових будинків, ведення індивідуального садівництва та особистого селянського господарства.

Найбільшу кількість земель землевпорядники зарезервували у Буському районі – 524 га, Сокальському районі – 501 га, Жидачівському районі – 386 га, Радехівському районі – 384 га. Також у Бродівському та Дрогобицькому районах зарезервовано по 300 га.

“Працівники територіальних органів Держгеокадастру Львівщини резервують землі для того, щоб всі учасники АТО та їх сім’ї мали можливість отримати земельну ділянку. Для зручності військових ми оперативно оцифровуємо та розміщуємо у відкритому доступі дані про вільні земельні масиви на нашому сайті”, – зазначив Андрій Кавецький, начальник Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

Найбільше земель на території Львівської області зарезервовано для ведення особистого селянського господарства – 3374 га, садівництва – 1037 га, будівництва та обслуговування житла – 495 га.