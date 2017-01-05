Нетверезий водій у Львові скоїв дві ДТП і намагався втекти від патрульних (фото, відео)

Учора близько 23-ї години патрульним надійшла інформація про ДТП на вулиці Личаківській. Вони прибули на місце події, де водій автомобіля ВАЗ 2109 повідомив, що винуватець ДТП утік з місця події. Він також повідомив, що це був автомобіль ВАЗ 2121 «Нива» та надав фрагмент номерного знаку. Допоки інспектори оформляли розшукове ДТП, поряд проїхав автомобіль «Нива», який збігався з описом втікача. Патрульні поїхали за ним і дали вказівку водієві зупинитися світловими та звуковими сигналами. Проте він, навпаки, збільшив швидкість і намагався втекти, створюючи ризики аварійних ситуацій. Під час переслідування, патрульним вдалося зупинити автомобіль на вулиці Погулянка, але він вирвався, пошкодивши службовий автомобіль поліції. Інспектори продовжили переслідування і вже на вулиці Зеленій за допомогою додаткових екіпажів заблокували автівку порушника. Патрульні помітили у водія ознаки стану алкогольного сп’яніння, проте він відмовився проходити перевірку на тверезість.

Згодом водій знову спробував утекти, однак невдало. Чоловіка доставили до Личаківського відділу поліції для встановлення особи, де на нього склали протокол за керування напідпитку вдруге впродовж року, протокол за невиконання вимоги поліцейського про зупинку, два протоколи за скоєні ДТП і два протоколи за залишення місця ДТП, а також постанову за вимкнене ближнє світло фар і керування автомобілем без посвідчення водія та страхового полісу. Автомобіль порушника евакуювали на арештмайданчик, адже він перешкоджав руху пішоходів на тротуарі, – повідомляє Патрульна поліція Львова.