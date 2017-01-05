На Сихові через ремонт трубопроводу немає гарячої води у 30 будинках

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», тимчасово призупинено подачу гарячої води до 30 будинків у Сихівському районі, через ремонт трубопроводу гарячого водопостачання.

Тимчасово призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Морозна, 8, 12, 14, 19, 19а, 21, 21а, 27, 31, 37, 39; вул. Сихівська, 2, 4, 8, 10, 10а, 12, 24, 26, 28, 30; вул. Зубрівська, 7а, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25а, 27.

Подачу гарячої води буде відновлено сьогодні о 17.00.

Адміністрація ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.