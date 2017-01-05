На Львівській митниці запобігли вивезенню з України 68 стародруків

Історичну та культурну цінність книг встановлять експерти

Третього січня цього року громадянин України автомобілем «Toyota» прямував з України в Республіку Польщу через м/п «Краковець». Для проходження митного контролю він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Під час візуального огляду автомобіля у працівників митниці виникла підозра про наявність в ньому товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України. Автомобіль оглянули, в багажному відділенні у двох сумках виявили друковані видання.

Про це повідомляє ГУ ДФС у Львівській області.

З найстаріших – «Типограціи Конрада Вингебера», рік видання – 1845, видання «Головный складь в. книгарнь Сайфарта и Чайковского и Ставропигыйского Института у Львовь», рік видання – 1888. Серед інших – книги початку ХХ ст. – художні твори, словники, наукові видання. Чимало книг невідомих авторів та видавництв. Також багато стародруків німецькою мовою. Загалом вилучено 68 штук.

Оскільки громадянин формою проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор», що, відповідно до ч. 5 статті 366 Митного кодексу України (далі – МКУ), вважається заявою про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території, та свідчить про факти, що мають юридичне значення, він порушив встановлений відповідно до МКУ порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

За ознаками порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України складено протокол. Історичну та культурну цінність стародруків встановлять експерти.

Довідково

Відповідно до ч. 1 ст. 197 МКУ, у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються контролюючими органами на підставі документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів контролюючим органам передбачено законами України.

Документом, який підтверджує дотримання встановлених обмежень щодо переміщення через митний кордон України культурних цінностей є свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, що подається органу контролю при вивезенні за межі митної території України.

Не потребують дозволу на вивезення (тимчасове вивезення) сувенірні вироби, предмети культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, зазначені в дод. 1 до Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через митний кордон України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтва України від 22.04.2002 р. № 258, зокрема твори друку, видані після 1945 року.