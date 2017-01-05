На Львівщині розгорнули 38 стаціонарних і 2 мобільні пункти обігріву (перелік)

На території Львівської області працюють стаціонарні пункти обігріву, – повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області
Загалом на території Львова й області розгорнули 38 таких пунктів. Ще два мобільні пункти обігріву розмістили на Івашківському перевалі, в селі Івашківці Сколівського району.
ПЕРЕЛІК пунктів обігріву, розгорнутих на території Львівської області
|Стаціонарні пункти обігріву
|№ з/п
|Місце розташування
|Адреса
|м. Львів
|1
|Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян
|м. Львів вул. Кирилівська, 3а
|2
|ЛКП «Княже місто»
|м. Львів вул. Тиха, 5
|3
|ЛКП «Старий Львів»
|м. Львів вул. Сербська, 3
|4
|Галицький район – СЗОШ №9
|м. Львів вул. М. Коперника, 40
|5
|Личаківський район – СЗОШ “Лідер”
|м. Львів вул. Некрасова М., 59
|6
|Залізничний район – СШ №15
|м. Львів вул. Патона, 7
|7
|Сихівський район – СЗОШ №84
|м. Львів вул. Зубрівська, 30
|8
|Шевченківський район – ЗОШ №22
|м. Львів вул. Хімічна, 7
|9
|Франківський район – ЗОШ №83
|м. Львів вул. Івана Пулюя, 16
|м. Трускавець
|3
|Міська лікарня
|м. Трускавець, вул. Данилишиних , 62
|м. Борислав
|4
|Бориславська ЦМЛ
|м. Борислав, вул. Героїв ОУН-УПА, 17
|м. Моршин
|5
|Моршинська міська рада
|м. Моршин, вул. Привокзальна, 47
|6
|Моршинська міська рада
|м. Моршин, вул. Івана Франка, 15
|Золочівський район
|7
|Народний дім
|с. Куровичі
|8
|Підгайчиківська сільська рада
|с.Підгайчики
|9
|Середня школа
|с. Словіта
|10
|Великовільшаницька сільська рада
|с. Велика Вільшаниця
|11
|Народний дім
|с. Плугів Підлипецької сільської ради
|12
|Полянська сільська рада
|с. Поляни
|13
|Дитячий садок
|смт Поморяни
|14
|Сасівська сільська рада
|с. Сасів
|15
|Народний дім
|с. Гончарівка
|16
|Чарвоненська сільська рада
|с. Червоне
|17
|Ясиновецька сільська рада
|с. Ясенівці
|18
|Золочівська центральна районна лікарня
|м. Золочів, вул. А.Павлова, 48
|19
|Золочівський районний терцентр соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян та пенсіонерів
|м. Золочів, вул. Шашкевича, 36а
|Миколаївський район
|20
|Приймальний покій Миколаївська КЦРЛ
|м. Миколаїв вул. І. Мазепи, 9
|21
|Територіальний центр соціального обслуговування населення
|м. Миколаїв, площа Ринок, 14
|Перемишлянський район
|22
|Філія Перемишлянський РайАвтоДор
|м. Бібрка, вул.Галицька, 160
|23
|Лікарня
|м. Бібрка,вул.Галицька, 144
|24
|ЦРЛ
|м.Перемишляни,вул. Галицька, 12
|25
|Лікарня
|с.Дунаїв
|26
|Стаціонарне відділення територіального центру районного управління соціального захисту
|с.Кореличі
|Сокальський район
|27
|Районна лікарня
|м. Великі Мости, вул. Сагайдачного,39
|28
|Сокальська КЗСРРЛО ЦРЛ
|м. Сокаль вул. Я.Мудрого, 26
|29
|Наркодиспансер
|м. Угнів, вул. Равська, 8
|30
|Районна лікарня
|м. Белз, вул. 8 Березня, 11
|м. Червоноград
|31
|ЦМЛ
|м. Червоноград, вул. Івасюка, 2
|32
|Автовокзал
|м. Червоноград, вул. Сокальська, 3
|33
|Будинок «Просвіта»
|м. Червоноград, вул. Шевченка, 15
|34
|Адмінбудинок шахти «Червоноградська»
|м. Червоноград, вул. Промислова,8
|35
|Адмінбудинок шахти «Межирічанська»
|м. Червоноград, вул. Львівська, 68
|36
|Будинок «Просвіта»
|м. Соснівка, вул. Галицька, 1
|37
|Будинок «Просвіта»
|смт. Гірник, вул. Грушевського, 20
|Сколівський район
|38
|Намет УСТ-56
|с. Івашківці
|Мобільні пункти обігріву
|Сколівський район
|1
|Відкрита територія
Івашківський перевал
|с. Івашківці
|2
|Відкрита територія Івашківський перевал
|с. Івашківці