На Львівщині розгорнули 38 стаціонарних і 2 мобільні пункти обігріву (перелік)

На території Львівської області працюють стаціонарні пункти обігріву, – повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області

Загалом на території Львова й області розгорнули 38 таких пунктів. Ще два мобільні пункти обігріву розмістили на Івашківському перевалі, в селі Івашківці Сколівського району.

ПЕРЕЛІК пунктів обігріву, розгорнутих на території Львівської області

Стаціонарні пункти обігріву
№ з/п Місце розташування Адреса
м. Львів
1 Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян

 

 м. Львів вул. Кирилівська, 3а
2 ЛКП «Княже місто» м. Львів вул. Тиха, 5
3 ЛКП «Старий Львів» м. Львів  вул. Сербська, 3
4 Галицький район – СЗОШ №9 м. Львів  вул. М. Коперника, 40
5 Личаківський район – СЗОШ “Лідер” м. Львів  вул. Некрасова М., 59
6 Залізничний район – СШ №15 м. Львів  вул. Патона, 7
7 Сихівський район – СЗОШ №84 м. Львів  вул. Зубрівська, 30
8 Шевченківський район – ЗОШ №22 м. Львів  вул. Хімічна, 7
9 Франківський район – ЗОШ №83 м. Львів   вул. Івана Пулюя, 16
м. Трускавець
3 Міська лікарня м. Трускавець, вул. Данилишиних , 62
м. Борислав
4 Бориславська ЦМЛ м. Борислав, вул. Героїв ОУН-УПА, 17
м. Моршин
5 Моршинська міська рада м. Моршин, вул. Привокзальна, 47
6 Моршинська міська рада м. Моршин, вул. Івана Франка, 15
Золочівський район
7  Народний дім  с. Куровичі
8 Підгайчиківська сільська рада с.Підгайчики
9 Середня школа с. Словіта
10 Великовільшаницька сільська рада с. Велика Вільшаниця
11 Народний дім с. Плугів Підлипецької сільської ради
12 Полянська сільська рада с. Поляни
13 Дитячий садок смт Поморяни
14 Сасівська сільська рада с. Сасів
15 Народний дім с. Гончарівка
16 Чарвоненська сільська рада с. Червоне
17 Ясиновецька сільська рада с. Ясенівці
18    Золочівська центральна районна лікарня  м. Золочів, вул. А.Павлова, 48
19 Золочівський районний терцентр соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян та пенсіонерів м. Золочів, вул. Шашкевича, 36а
Миколаївський район
20 Приймальний покій Миколаївська КЦРЛ м. Миколаїв вул. І. Мазепи, 9
21 Територіальний центр соціального обслуговування населення м. Миколаїв, площа Ринок, 14
Перемишлянський район
22 Філія Перемишлянський РайАвтоДор м. Бібрка, вул.Галицька, 160
23 Лікарня м. Бібрка,вул.Галицька, 144
24 ЦРЛ м.Перемишляни,вул. Галицька, 12
25 Лікарня с.Дунаїв
26 Стаціонарне відділення територіального центру районного управління соціального захисту с.Кореличі
Сокальський район
27 Районна лікарня м. Великі Мости, вул. Сагайдачного,39
28 Сокальська КЗСРРЛО ЦРЛ м. Сокаль вул. Я.Мудрого, 26
29 Наркодиспансер м. Угнів, вул. Равська, 8
30 Районна лікарня м. Белз, вул. 8 Березня, 11
м. Червоноград
31 ЦМЛ м. Червоноград, вул. Івасюка, 2
32 Автовокзал м. Червоноград, вул. Сокальська, 3
33 Будинок «Просвіта» м. Червоноград, вул. Шевченка, 15
34 Адмінбудинок шахти «Червоноградська» м. Червоноград, вул. Промислова,8
35 Адмінбудинок шахти «Межирічанська» м. Червоноград, вул. Львівська, 68
36 Будинок «Просвіта» м. Соснівка, вул. Галицька, 1
37 Будинок «Просвіта» смт. Гірник, вул. Грушевського, 20
Сколівський район
38 Намет УСТ-56 с. Івашківці
Мобільні пункти обігріву
Сколівський район
1 Відкрита територія

Івашківський перевал

 с. Івашківці
2 Відкрита територія Івашківський перевал с. Івашківці

 