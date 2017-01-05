На Львівщині розгорнули 38 стаціонарних і 2 мобільні пункти обігріву (перелік)

На території Львівської області працюють стаціонарні пункти обігріву, – повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області

Загалом на території Львова й області розгорнули 38 таких пунктів. Ще два мобільні пункти обігріву розмістили на Івашківському перевалі, в селі Івашківці Сколівського району.

ПЕРЕЛІК пунктів обігріву, розгорнутих на території Львівської області