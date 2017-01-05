На час холодів монастир отців-редемптористів облаштує пункт обігріву

Монастир святого Климентія ордену редемптористів (вул. І. Франка, 56) облаштує цілодобовий пункт обігріву на час холодів. Усі, хто бажає зігрітись, можуть приходити у монастир від 7:00 6 січня і до 21:00 8 січня

Про це повідомляє сайт Духовна велич Львова.

«Знаємо, що найближчими днями буде похолодання і багато людей потребуватимуть зігрітись, побути у теплому приміщенні, попити гарячого чаю. Розуміючи ці потреби людей, ми абсолютно відкриті, старатимемось гарно зустріти кожного потребуючого, аби цей Різдвяний час залишив лише приємні спогади і був справді часом допомоги і підтримки, розуміння потреб усіх людей», – зазначив о. Раман Халус, редемпторист монастиря.

Додамо, що впродовж 5 – 8 січня 2017 році у Львові цілодобово патрулюватимуть наряди поліції та Муніципальної дружини й цілодобово працюватимуть два інші пункти обігріву: на вул. Кирилівській, 3а (Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян) та на вул. Сербській, 15 (у приміщенні ЛКП «Старий Львів»).

Крім того, для усіх, хто потребує зігрітись – будуть відкритими перші поверхи шкіл – у кожному районі по одній школі.

Також загалом на Львівщині розгорнули 38 стаціонарних і 2 мобільні пункти обігріву. З їхнім переліком можна ознайомитись тут.