Колишнього засудженого за наркотики затримали за крадіжку з підвалів

Про це повідомили у Патрульній поліції Львова.

Сьогодні, близько 5 години ранку, громадянин повідомив, що на вулиці Городоцькій в об’єкт, у якому він виконує ремонтні роботи, проникла невідома особа і, можливо, здійснює крадіжку.

Патрульні негайно прибули на місце і під час обстеження території помітили чоловіка, який вийшов з підвалу і, щойно побачивши патрульних, почав утікати. Він намагався сховатися під автомобілем у сусідньому дворі.

За лічені хвилини зловмисника затримали. Під час огляду прилеглої території інспектори виявили мішок з інструментами, які невідомий вже встиг винести. І ще на самому об’єкті приготовані інші інструменти та приладдя.

На місце події викликали слідчих Франківського відділу поліції. Виявилося, що 29-річний затриманий раніше судимий за наркотики та крадіжку.