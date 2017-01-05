Інформація про школи та дитсадки Львівщини доступна на інтерактивній карті

Відтепер усю інформацію про діючі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади Львівщини можна дізнатись з онлайн-мапи

Таку можливість реалізував департамент економічної політики облдержадміністрації Львівської ОДА.

Зокрема, на карті дитсадків представлені усі дошкільні навчальні заклади та навчально-виховні комплекси, їх технічний стан, кількість дітей, яка там навчається, та максимальна наповнюваність. Також можна переглянути й завантаженість садочків у розрізі міст і районів області.

Мапа загальноосвітніх навчальних закладів містить інформацію про школи, гімназії та ліцеї області, зокрема, про їхню проектну потужність, фактичну кількість учнів, яка навчається у першу і другу зміни, та технічний стан приміщень. На карті також є інформація про кількість вільних місць окремо в містах і районах.

Як пояснив директор департаменту економічної політики Роман Филипів, інформація, наведена на картах, дозволить ефективніше вирішувати питання реконструкції та будівництва таких соціальних об’єктів на найближчий період.