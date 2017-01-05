Гурт «АССА» зібрав у кліпі 200 усмішок зі всього світу (відео)

Понад 200 усміхнених людей зі всього світу показав у новому кліпі український гурт «АССА»

Усмішки для smile-відео на пісню «Скоро буде літо» збирали протягом кількох тижнів. У новому кліпі з’являються мешканці багатьох міст України, а також США, Іспанії, Італії, Данії, Англії, Грузії, Казахстану, Греції, Конго, Домінікани.

До позитивного відео долучились українські музиканти Сергій Мартинюк (гурт «Фіолет»), Сергій Танчинець («Без Обмежень»), Анна Заклецька (гурт VRODA), Павло Пігура (The Oscar Wild), Артур Черчик («Санмай»), Христина Головко (PIANO), Геннадій Донецький («4исла»), співачка Ейра, телеведучі Юлія Зорій, Павло Казарін, Антон Равицький, Галина Падалко, Аліна Солодка-Доля, Іванна Федів, ведучі фестивалів Вікторія Жуковська, М’яч Дредбол, Ілля Ярема та інші.

– На щиру усмішку завжди хочеться відповідати такою ж. У нашому кількахвилинному відео є багато-багато красивих усміхнених людей, тож ми віримо, що завдяки йому таких ставатиме дедалі більше, – каже солістка гурту «АССА» та автор ідеї кліпу Тетяна Власова. – Тому дивіться, отримуйте заряд гарних емоцій та, звісно, усміхайтесь якомога частіше!

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