Діти з Луганщини приїхали святкувати Різдво на Львівщину

Сьогодні, 5 січня, на Львівщину приїхали 36 дітей та 5 дорослих з Луганщини, зокрема з Білокуракинського та Станично-Луганського районів. Тут вони святкуватимуть Різдво.

Зокрема, друзі зі сходу проведуть свята на Бродівщині, де проживатимуть у місцевих родинах і в готелі.

Гості з Луганщини сядуть за святковий стіл на Святвечір. Окрім цього, для них заплановані екскурсії у Підгорецький та Олеський замки та монастир у Підкамені.

Також для діток проведуть майстер-клас із випікання різдвяних пряників, організують розважальні, інтелектуальні та спортивні заходи. А 7 січня, на Різдво, для усіх охочих відбудеться екскурсійна поїздка до Львова.

Повернуться діти додому 8-9 січня.