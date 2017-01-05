Із січня 2017 року почала діяти нова структура Львівської міської ради. Новостворений департамент адміністративних послуг ЛМР очолила Валентина Бартошик.

Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Валентина Бартошик народилася 23 серпня 1979 року. Проживає у м. Львові.

Освіта:

У 2001 році закінчила з відзнакою Київський Міжнародний науково-технічний університет за спеціальністю менеджер організації. У 2014-2015 рр. навчалась у Львівській бізнес-школі УКУ за Програмою, яка представляє інноваційний підхід до управління «Ефективне Управління».

Досвід роботи:

У 2001-2002 – працювала на посадах спеціаліста 1-ї категорії та спеціаліста 2-ї категорії юридично-організаційного відділу департаменту економічної політики та ресурсів Львівської міської ради. Впродовж 2002-2007 рр. була помічником заступника міського голови з питань економіки та соціальної політики, головний спеціаліст. У 2007-2009 – обіймала посаду начальника відділу «Служба міського голови» управління внутрішньої політики департаменту «Адміністрації міського голови» Львівської міської ради. З 2009 року працювала на посаді начальника адміністративно-господарського управління.

Із січня 2017 року – очолює департамент адміністративних послуг Львівської міської ради.