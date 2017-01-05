6 січня відбудеться телепрем’єра різдвяного мюзиклу, знятого у Львові

Зйомки мюзиклу “Містерія Різдва” проходили в унікальних місцях у Львові та Винниках

До мюзиклу увійшли дванадцять добре знаних та невідомих глядачеві колядок і щедрівок в оригінальних авторських обробках. Виконавцем музичних творів та продюсером мюзиклу виступила співачка Руслана Калина.

За сюжетом, глядач має можливість подивитися на Різдво очима дітей – головних героїв, які нетерпляче очікують Різдва, діляться між собою традиціями святкування, розповідають про обрядові страви і народні звичаї.

Колядки та щедрівки демонструють неперевершену красу й велич храмів Пресвятої Євхаристії та Свв. Ольги і Єлизавети у Львові та храму Різдва Івана Хрестителя у Винниках. А різдвяні традиції були відтворені в інтер’єрах Музею етнографії та в справжній гуцульській хаті.

Дивіться мюзикл «Містерія Різдва» на телеканалах України: 6 січня, о 19:15, – на ТРК «Львів»; 7 січня, о 16:00, – на ТРК «Львів»; 8 січня, о 12:05, на телеканалі ZIK; 9 січня – на телеканалі «Культура»; 13 січня о 21:50 на телеканалі UA: Перший.