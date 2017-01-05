29-річний чоловік украв із крамниці 1800 гривень

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисника, причетного до крадіжки грошей із магазину

До Кам’янко-Бузького відділу поліції 4 січня по допомогу звернулася 50-річна працівниця магазину одного з селищ району. Жінка повідомила, що з торгового приміщення викрадено гроші – 1800 гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 29-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці перевіряють його причетність до скоєння інших злочинів. Вирішують питання про кваліфікацію цього злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводять слідчі дії, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.