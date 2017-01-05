Нестача на мільйони

У Львівській національній галереї говорять про найбільш масштабне зникнення стародруків за часів незалежності України

Перша надрукована в Україні книга – «Апостол» Івана Федоровича, а також 94 інші стародруки та два рукописи зникли з фондів Львівської національної галереї імені Бориса Возницького. Нестачу помітили під час інвентаризації у Музеї мистецтва давньої української книги, що стала частиною загальної інвентаризації фондів музею після приходу на посаду нового директора Тараса Возняка. Вартість зниклих стародруків оцінюють у десятки мільйонів доларів, адже лише один «Апостол» на чорному ринку, за словами Тараса Возняка, коштує приблизно 300-400 тис доларів.

Аби уявити масштаб – з фонду кириличних стародруків, який налічує близько 600 предметів, зникла кожна шоста книжка. Новий очільник каже, це може бути тільки початок. Адже наразі звірку не проводили у низці інших фондів.

«Ми були шоковані результатами перевірки. Це безпрецедентна відсутність 95 стародруків та двох рукописів. Нам також відомо про факти підмін одних книжок на інші. Масштаб катастрофи не порівняти з тими, які коли-небудь були в Україні. Інвентаризація музею мистецтва давньої книги ще не закінчена. Наразі перевірили тільки фонд кириличних стародруків. Не перевірено стародруки латиницею та бібліотеку, у якій зберігаються книги від ХІХ століття», – розповів під час прес-конференції директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк.

Серед того, що зникло, крім “Апостола” Федоровича 1574 року, є, зокрема, рідкісні видання Спиридона, «Апостол» львівського Ставропігійського братства XVII ст., київські видання XVII – XVIІІ ст. Повного переліку зниклих стародруків наразі не оголошують в інтересах слідства.

За словами Тараса Возняка, виявивши нестачу книг, галерея відразу звернулась з відповідними заявами до Генеральної прокуратури України та Національної поліції. Усіх працівників музею відсторонили від виконання обов’язків. Сам музей тимчасово закрили для відвідувачів і перевели у режим фондової роботи.

За інформацією ГУ Національної поліції у Львівській області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Як стверджує головний зберігач фондів галереї Ігор Хомин, у них є факти, що засвідчують розкрадання стародруків роками, однак подробиці відмовляються повідомити, посилаючись на таємницю слідства.

Водночас нинішні працівники Музею мистецтва давньої української книги та колишня директорка галереї Лариса Возницька ставлять під сумнів зникнення книг.

За словами директорки Музею мистецтва давньої української книги Лариси Спаської, ще влітку стародруки та рукописи нібито були на місці. Щоправда, тодішню інвентаризацію не підписали ні головний зберігач фондів Ігор Хомин, ні тодішня директорка Лариса Возницька. За словами Ігоря Хомина, тому, що її спершу довго затягували, а потім підозріло швидко провели.

Тарас Возняк каже, що зникнення стародруків з галереї є одним з наймасштабніших в Україні. Нагадаємо, це не перша крадіжка стародруків в Україні з музейних та бібліотечних фондів. У травні минулого року стало відомо про зникнення «Апостола» Івана Федоровича з відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

У 2010 році під час інвентаризації виявили нестачу 40 стародруків у фондах Львівського національного музею імені Андрея Шептицького, серед них рукописи та стародруки, датовані ще XV століттям. Досі крадіжка не розкрита.