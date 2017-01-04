Військовослужбовцю строкової служби пропонували хабар у пункті пропуску «Грушів»

Учора було зафіксовано спробу дачі хабара прикордонникові Львівського загону, військовослужбовцю строкової служби

Грошову винагороду пропонував громадянин Республіки Молдова в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів». За 200 гривень він хотів позачергово заїхати в пункт пропуску.

У діях порушника вбачаються ознаки адміністративного правопорушення передбачені ст.369 ККУ «Пропозиція щодо надання неправомірної вигоди», по даним фактам було оповіщено працівників Національної поліції.

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.

Ппротягом 2016 року персоналу Львівського прикордонного загону у 42 випадках пропонували хабарів на суму майже 60 тисяч гривень. У всіх цих випадках прикордонники відмовлялися від отримання коштів, за що керівництво прикордонного загону заохотило їх на суму більш ніж 80 тисяч гривень.