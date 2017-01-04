Військові, у яких закінчився контракт, можуть або звільнитися, або продовжити службу за бажанням

Військовослужбовці, які уклали контракт в особливий період, тепер можуть за бажанням продовжити службу за новим контрактом або звільнитися

Такий закон підписав президент Петро Порошенко.

Про це гарант повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

“Підписав Закон щодо удосконалення порядку проходження військової служби, згідно якого військовослужбовці, які уклали контракт в особливий період, можуть за бажанням продовжити службу за новим контрактом або звільнитися.

Ми відновлюємо справедливість для тих військових, які фактично уклали безстроковий контракт на військову службу під час особливого періоду”, – написав Порошенко.

Президент зазначив, що заміна особового складу здійснюватиметься поетапно, тому це не вплине на боєздатність нашої армії.

Також, додав Порошенко, підписано зміни до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за яким пенсійне забезпечення також отримуватимуть учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у складі добровольчих формувань.