Відновлює роботу тролейбус №7

На маршруті курсуватиме один тролейбус

Як повідомили у службі диспетчеризації та організації руху ЛКП «Львівелектротранс», від завтра, 5 січня 2017 року, відновлює свою роботу тролейбусний маршрут № 7 «Університет ім. Івана Франка – вул. Городоцька – церква Воскресіння (льотне поле)».

На маршруті курсуватиме один тролейбус за таким графіком:

відправлення від ЛНУ ім. Івана Франка: 8:11, 9:15, 10:17, 11:17, 13:03, 14:02, 15:05, 16:06, 17:07

відправлення від церкви Воскресіння (льотне поле): 8:45, 9:47, 10:47, 11:48 (до площі Кропивницького), 13:33, 14:35, 15:36, 16:37.

Нагадаємо, тролейбусний маршрут № 7 не курсував, у зв’язку з реконструкцією шляхопроводу над колією «Львів – Персенківка» на вулиці Городоцькій. Після завершення реконструкції шляхопроводу служба енергогосподарства ЛКП «Львівелектротранс» оперативно відновила мережу на вулиці Городоцькій.