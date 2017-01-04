В п’ятницю у Львові встановлять триметрового різдвяного дідуха

6 січня о 12.00 на площі Яворського відбудеться вже традиційне для міста встановлення різдвяного дідуха

З урочистим винесенням дідуха розпочинається цикл різдвяних святкувань у Львові.

До створення цьогорічного дідуха долучилися: родина Коцюків, працівники реставраційного відділу Музею народної архітектури та побуту, працівники локомотиворемонтного депо, працівники управління культури, ЛКП «Ратуша-сервіс».

Дідух складається із близько 150 снопиків і сягає трьох метрів заввишки. На площі Яворського дідух простоїть до 19 січня.