Унаслідок вибуху у 10-поверховому житловому будинку в Сумах загинула жінка (фото, відео)

Ще десять осіб травмовано

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України.

О 20. 41 3 січня у м. Суми, на вул. Металургів, 24, у десятиповерховому житловому будинку в квартирі на сьомому поверсі стався вибух без подальшого горіння (попередньо, побутового газу). Внаслідок вибуху зруйновано перекриття між 6 і 7 поверхом та 7 і 8 поверхами в межах однієї кімнати (близько 20 кв.м.), зруйновано міжкімнатні перегородки та стіни в двох квартирах, пошкоджено вікна з 5 по 8 поверхи. Загалом пошкоджень різного характеру зазнали 5 квартир, йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, загинула одна особа – жінка, 1952 р.н, дві особи (1951 р.н. та 1958 р.н.) врятовано з-під завалів. За медичною допомогою звернулось 10 осіб ( 3 дітей, 7 дорослих), з яких 8 після надання першої медичної допомоги від госпіталізації відмовились. До лікувальних закладів госпіталізовано 2 особи (1951 р.н. та 1958 р.н.).

Проведено евакуацію мешканців будинку з їхнім подальшим розселенням. Всього у будинку проживає 432 мешканці, з яких потребували розселення 101 особа: 48 осіб відселено до готелю, решта 53 особи переселилися до родичів.

До проведення робіт залучено 212 чоловік та 33 од. техніки, в тому числі від ДСНС 138 чоловік особового складу та 17 од. техніки. Розгорнуто пересувний пункт обігріву.

На місці події працювали два кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, психологи Управління ДСНС в Сумській області надавали психологічну допомогу мешканцям будинку. У супроводі співробітників ДСНС та національної поліції було організовано доступ власників квартир до своїх помешкань з метою збору необхідних речей, документів. О 3 год. 10 хв. завершено опечатування всіх квартир та вхідних дверей до під’їзду, де стався вибух та забезпечено охорону місця події співробітниками поліції.

О 8 год. 4 січня розпочалося засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС для створення передумов для безпечного виконання аварійно-відновлювальних робіт.

На місці події працює оперативна група ДСНС України.

Фото: прес-служба ГУ ДСНС України