У Львові затримали чоловіка, причетного до 15 крадіжок номерних знаків

Як встановили працівники Личаківського відділу поліції, 39-річний львів’янин викрадав номерні знаки з автомобілів іноземної реєстрації і за їх повернення вимагав по 2000 гривень

До Личаківського відділу поліції 3 січня за допомогою звернувся 52-річний іноземець. Чоловік приїхав до Львова на похорони родича і цього дня мав намір покинути Україну. Проте напередодні вночі з його автомобіля «Фолькваген» невідомий викрав номерні знаки, а на лобовому вікні залишив записку з номером телефону. Сума завданих збитків становить 2800 гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний львів’янин. Поліцейські також з’ясували, що тієї ж ночі чоловік викрав номерні знаки ще з двох автомобілів іноземної реєстрації. Діяв зловмисник за подібним сценарієм, залишаючи на місці скоєння злочину свій номер телефону.

«За повернення номерних знаків зловмисник вимагав дві тисячі гривень. Раніше працівники поліції довели його причетність до скоєння ще дванадцяти подібних злочинів та скерували до суду обвинувальний акт. Зараз ми проводимо досудове розслідування ще за трьома епізодами», – зазначив т.в.о. начальника Личаківського відділу поліції підполковник поліції Роман Макогон.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, – до трьох років позбавлення волі.