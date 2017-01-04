У Львові отруїлося чадним газом 5 людей, серед них – громадянин Туреччини та дитина

Третього січня, о 20:29, у м. Львові (вул. Довга, Сихівський район) у приватному житловому будинку, попередньо, отруїлися чадним газом 5 осіб, з них одна дитина.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Трьох потерпілих, а саме: львів’ян 1956, 1976 років народження та громадянина Туреччини , 1977 р.н., у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні.

Дитину, 2005 року народження, у легкому стані госпіталізована до Львівської комунальної міської дитячої клінічної лікарні;

Ще один потерпілий, 1980 року народження, від госпіталізації відмовився.

Працівникии ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинили подачу газу до будинку. Причини події з’ясовують.