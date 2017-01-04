У Львові на гарячому взяли квартирного злодія

Як встановили працівники Франківського відділу поліції, 30-річний раніше судимий львів’янин викрав з квартири ювелірні вироби

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Третього січня на оперативну лінію 102 зателефонували небайдужі громадяни, які повідомили, що у під’їзді їхнього будинку знаходиться підозрілий чоловік.

На виклик прибув наряд патрульної поліції. Поліцейські затримали чоловіка поблизу будинку, коли той намагався утекти.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 30-річний львів’янин, котрий, підібравши ключ до замка вхідних дверей, проник в одну з квартир будинку і звідти викрав ювелірні прикраси. Поліцейські вилучили у нього інструменти скоєння злочину та інші речові докази.

Зловмисника правоохоронці затримали згідно ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.