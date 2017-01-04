У Львові митники виявили 21 ніж у посилці

Учора працівники Львівської митниці ДФС передали в правоохоронні органи 21 ніж – їх виявили під час митного контролю

Так, минулого року через митний пост «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС транзитом до Латвії надійшла посилка зі США. Відправником значився громадянин, що живе або перебуває у Нью-Йорку, а отримувачем – особа, яка мешкає або перебуває в м. Рига. Під час митного контролю цього міжнародного поштового відправлення за допомогою ренген-системи «Рапіскан» було виявлено 21 ніж у піхвах. Згідно з маркуванням, ножі виготовлені в США, Італії, Німеччині, Японії, Франції. Згідно з вимогами Всесвітньої поштової конвенції, такі предмети заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях. Ножі вилучили та скерували для дослідження в експертну установу з метою з’ясування належності їх до холодної зброї.

За підсумками експертного дослідження всі ножі визнані холодною зброєю колючо-різальної дії. Зброю, а також повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, скеровано в правоохоронні органи.