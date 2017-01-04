У львівських школах на час морозів влаштують пункти обігріву

У зв’язку з тим, що найближчими днями синоптики прогнозують значне погіршення погодних умов – снігопади, ожеледицю, пориви вітру і хуртовини, сьогодні відбулось засідання міського штабу керівництва з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду за участю комунальних служб міста, ЛКП та голів райадміністрацій.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Відтак, у місті на 5 – 8 січня забезпечать чергування: цілодобово патрулюватимуть наряди поліції та Муніципальної дружини.

Цілодобово працюватимуть пункти обігріву на вул. Кирилівській, 3а (Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян) та на вул. Сербській, 3 (у приміщенні ЛКП «Старий Львів»).

Також для усіх, хто потребує зігрітись – будуть відкритими перші поверхи шкіл – у кожному районі по одній школі:

– у Галицькому районі – середня загальноосвітня школа №9, вул. М. Коперника, 40

– у Личаківському районі – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів “Лідер”, вул. Некрасова М., 59

– у Залізничному районі – спеціалізована школа І-ІІІ-го ступенів №15 з поглибленим вивченням англійської та французької мов, вул. Патона, 7

– у Сихівському районі – середня загальноосвітня школа №84, вул. Зубрівська, 30

– у Шевченківському районі – ЗОШ №22 ім. В. Стефаника, вул. Хімічна, 7

– у Франківському районі – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №83, вул. Івана Пулюя, 16.

Також місто звернулося до церков та храмів із проханням допомогти і розмістити, де є на це можливість, пункти обігріву.

Водночас, буде забезпечено посилений режим чергування у двох базових лікарнях міста – лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука, 9) та 8-ій міській клінічній лікарні (вул. Навроцького, 23), які прийматимуть людей з переохолодженнями та обмороженнями.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців просять повідомляти на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80, особливо якщо бачать безпритульних, адже у місті цілодобово працюватимуть два пункти обігріву.

Нагадаємо, на завтра, 5 січня, у Львові синоптики прогнозують часом сніг, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці пориви західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура повітря впродовж доби 2 – 4° морозу, в другій половині дня зниження температури до 8 – 10° морозу.

6 січня прогнозується часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря впродовж доби 12 – 17° морозу.

7 січня – часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 13 – 18° морозу, в горах до 22° морозу; вдень 11 – 16° морозу.

8 січня – місцями сніг. Температура повітря вночі 12 – 17º морозу, місцями до 20º морозу; вдень 9 – 14° морозу.

9 січня – місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі 15 – 20º морозу, місцями до 23º морозу; вдень 9 – 14° морозу.