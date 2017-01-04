У Києві на хабарі затримали проректора академії водного транспорту (фото)

У середу 4 січня в рамках спільної операції слідчих прокуратури міста Києва та працівників Департаменту захисту економіки Національної поліції України під час одержання неправомірної вигоди затримано першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Проректор вимагав 25 тис. гривень від громадянина за сприяння в зарахуванні його на ІІ курс заочної форми навчання при переведенні до академії з іншого вищого навчального закладу.

Службовця затримано «на гарячому» одразу після одержання ним другої частини обумовленої суми грошових коштів.

Відомості про вчинене правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають першочергові слідчі дії.

Фото: прес-служба прокуратури міста Києва