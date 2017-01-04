У Дрогобичі маршрутка на смерть збила жінку-пішохода

За словами очевидців, 38-річна мешканка Самбірського району несподівано вийшла на проїжджу частину дороги

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 4 січня, о 10.50 у місті Дрогобич на вулиці Лесі Українки, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса №2, 35-річний мешканець Дрогобицького району, наїхав на пішохода, 38-річну мешканку Самбірського району. Від отриманих травм жінка померла в кареті швидкої.

За словами очевидців, жінка-пішохід несподівано вийшла на проїжджу частину дороги.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.