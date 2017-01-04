У департаменті освіти і науки ЛОДА є вакансія начальника відділу

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державного службовця категорії “Б” – начальника відділу дошкільної, загальної середньої освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки.

Для участі у конкурсі слід подати такі документи:

-копію паспорта громадянина України;

-письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

-письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

-копію (копії) документа (документів) про освіту;

-заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Документи необхідно подати до 19 січня 2017 року за адресою: м. Львів, вул. Просвіти, 4а.

Контактна особа: Фітель Валентина Несторівна, тел.: (032) 235-47-76; е-mail: donloda@ukr.net.

Конкурс на заміщення вакантної посади відбудеться 23 січня 2017 року, о 12:00, за адресою: м. Львів, вул. Просвіти, 4а.