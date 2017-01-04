У департаменті фінансів ЛОДА шукають фахівців 

Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державних службовців категорії “В”. Зокрема у департаменті фінансів шукають:

-головного спеціаліста бюджетного управління відділу зведеного бюджету та міжбюджетних відносин;

-головного спеціаліста управління доходів та фінансів виробничої сфери відділу доходів та економічного аналізу;

-головного спеціаліста управління доходів та фінансів виробничої сфери відділу фінансів інвестиційних програм (строково, на час перебування у відпустці для догляду за дитиною основного працівника);

-провідного спеціаліста управління фінансів невиробничої сфери відділу фінансів місцевих органів влади та бухгалтерського обліку;

-спеціаліста управління фінансів невиробничої сфери відділу інформаційно-комп’ютерного та кадрового забезпечення.

Серед кваліфікаційних вимог до кандидатів – вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, досвід роботи не обов’язковий.

Для участі у конкурсі слід подати такі документи:

-копію паспорта громадянина України;

-письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі;

-письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною трерьою або четвертою статті1 Закону України “Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

-копії документів про освіту;

-заповнену особову картку встановленого зразка з відповідними додатками;

-декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

-інші документи за бажанням претендента.

Документи слід подати до 23 січня 2017 року за адресою: м.Львів вул. Костюшка, 8.

Контактна особа: Наталія Герега, тел.: (032)255 36 85, e-mail: poshta_all@fin.loda.gov.ua.

Конкурс на заміщення вакантних посад відбудеться 26 січня 2017 року, о 10:00, за адресою: 79007, м.Львів вул. Костюшка, 8.