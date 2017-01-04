У Бродах 20-річний молодик пограбував перехожу

До Бродівського відділення поліції 3 січня по допомогу звернулася 32-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько четвертої ночі у середмісті невідома особа вирвала в неї сумку, в якій були мобільний телефон «Самсунг» та 540 гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 20-річний місцевий мешканець.

Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.