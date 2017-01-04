Театр Лесі запрошує на «Різдвяні чудеса»

8-го і 9 січня 2017 року у Львівському драматичному театрі імені Лесі Українки відбудеться святкування Різдва.



Як повідомляє прес-служба театру, святкування розпочнеться вертепом від Дитячого центру сучасного мистецтва «АГОВ» 8 січня, о 13:00, на великій сцені театру. Опісля в дзеркальній залі відбудеться відкриття виставки театральних ляльок з театру «І люди, і ляльки» під назвою «Забуті».

Святкування продовжиться різдвяним показом мод на малій сцені та футуристичним вертепом від акторів театру Лесі у дворику. Після цього на святковій сцені у дворику відбудеться музичний концерт за участь Collegium Musicum Quartet та улюбленого гурту театру Лесі – The Glass.

Яскраві враження глядачам подарують майстри фаєр-шоу, котрі продемонструють свою майстерність перед виходом на сцену хедлайнера вечора – El Кравчука.

Вхід на усі подій вільний.