Сім спортсменів зі Львівщини візьмуть участь у Х Всесвітніх Іграх 2017 у Польщі

Міністерство молоді та спорту України затвердило списки спортсменів, які готуються до участі в Х Всесвітніх Іграх 2017 року, що триватимуть упродовж 20-30 липня в м. Вроцлав (Польща). Львівщину у цьому списку представляють 7 спортсменів у трьох видах спорту.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Зокрема, до участі у Всесвітніх іграх готується Станіслав Горуна – карате, Станіслав Кукурудз, Владислав Кукурудз, Юрій Пуш, Тарас Яруш – спортивна акробатика (чоловіча четвірка), Олександр Кратов та Надія Волинська – спортивне орієнтування.

Загалом у цьому списику кандидатів на участь у змаганнях значиться 114 прізвищ провідних українських спортсменів в таких видах спорту: більярд, боулінг, воднолижний спорт, джиу-джитсу, карате, кікбоксинг WAKO, парашутний спорт, пауерліфтинг, підводний спорт, роликовий спорт, сквош, скелелазіння, спортивна акробатика, спортивне орієнтування, сумо, стрибки на батуті, таїландський бокс Муей Тай, художня гімнастика.

Довідка

Всесвітні ігри проводяться з метою популяризації та розвитку видів спорту, що не входять до програми Олімпійських Ігор та проводяться раз на чотири роки після Ігор Олімпіад.

Ювілейні Х Всесвітні ігри триватимуть з 20 до 30 липня 2017 року у м. Вроцлав (Польща) під патронатом Міжнародного Олімпійського комітету.

У Всесвітніх іграх беруть участь тільки ті спортсмени, які лідирують у світових рейтингах.

У Вроцлаві очікується участь близько 4 500 спортсменів більш як із 100 країн світу. Під час змагань розігруватиметься 180 комплектів нагород у 34 видах спорту, з поміж яких 25 неолімпійських, 5 олімпійських та 4 показові види спорту.