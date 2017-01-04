Професор зі США передав медичне обладнання для військового госпіталю у Львові

Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону Збройних сил України, що у Львові, благодійники передали медичне обладнання, яке допоможе швидше діагностувати захворювання та сприятиме якіснішому проведенню операцій

Богдан Макаревич, професор ларингології при Стенфордському університеті, військовий лікар Збройних сил США (Каліфорнія), разом зі своєю дружиною Лідою Обушкевич передали два оперативних мікроскопи, операційний стіл для оперування ларингологічних хворих та операційні інструменти для лікування та обстеження військових ЗСУ.

Медичні інструменти передали до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Збройних сил України, що у Львові (вул. Личаківська, 26). Завдяки цьому обладнанню медики зможуть швидше діагностувати захворювання у військових-пацієнів та якісніше проводити оперативні втручання.