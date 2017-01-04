Проект “ПісніВійни” працює над сьомим синглом – “Настане мирний час” (відео)

Пісню “Настане мирний час” виконують військовий льотчик Сергій Тітаренко та співачка Аничка

Про це “Львівська газета” дізналася на сторінці проекту у Фейсбук.

Слова до пісні “Настане мирний час” написав Сергій Тітаренко – демобілізований військовослужбовець 16-ї бригади армійської авіації. Автор музики – українська співачка Анна Чеберенчик (Аничка), яка останні 10 років живе в Америці.

Нагадаємо, у травні у Львові стартував масштабний соціально-мистецький проект #ПісніВійни, метою якого є випуск CD з піснями, створеними або заспіваними українськими вояками, які пройшли АТО чи досі захищають Україну на Донбасі.

«Це наш культурний, музичний фронт, – зазначає ініціатор і координатор проекту #ПісніВійни Галина Гузьо. – Зараз ми на етапі пошуку україномовних пісень, народжених в АТО. Саме такі пісні є справжнім і найбільш чесним документом цієї війни. Пісні Січових Стрільців, пісні упівців… Що краще за них переказує нам те, що переживали українці в ті роки? Пісні, створені тими, хто пройшов пекло війни на Донбасі, уже зараз треба ретельно збирати, записувати на професійній студії і максимально доносити як до тих, хто на фронті, так і до тих, хто на мирній території, – щоб зберегти нашу новітню історію».

У 2017-му світ побачить альбом #ПісніВійни, який об’єднає близько 15-ти сучасних україномовних військових пісень, написаних українськими захисниками та записаних в унікальних дуетах бійців із відомими українськими артистами. Окрім Оксани Мухи та «Піккардійської Терції», до проекту уже долучилися лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, співаки Павло Табаков та Арсен Мірзоян, Сергій «Фома» Фоменко із групи «Мандри», співачки Ірина Доля та Анничка Чеберенчик.