Прикордонники Львівського загону виявили цигарки у схованках (фото)

У пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Львівського загону завадили перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів

Їх намагався вивезти до Республіки Польща 31-річний громадянин України. Цигарки чоловік заховав у переобладнаних конструктивних особливостях автомобіля, в ланджеронах. Виявлено 140 пачок цигарок марки LD з акцизною маркою України.

Цигарки й автомобіль передали працівникам митної служби.

Протягом 2016 року персонал Львівського прикордонного загону виявив більш ніж 6,5 мільйона шт. цигарок.